2020-07-15

تعرف على أبرز خدمات منصة اعتماد : الضمان البنكي وبيانات الراتب

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعتبر منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين الوزارة والجهات المستفيدة.

ويمكن الاطلاع على كل ما يخص خدمات منصة اعتماد عبر الرابط التالي:(هنا).

سوق اعتماد:

وهناك العديد من الخدمات على منصة اعتماد منها “سوق اعتماد” الذي يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) عبر المنصة ويقدم قوائم من السلع والخدمات بأسعار موحدة من خلال الاتفاقيات الإطارية.

مطالبات مالية:

وأيضًا يُمكن منتج المطالبات المالية للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) من تقديم المطالبات المالية إلى الجهات الحكومية من خلال المنصة واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونيًّا، على أن يتم تفعيل ذلك بشكل تدريجي.

خدمات التعامل:

كما يوفر منتج خدمات التكامل، الربط الإلكتروني مع العقود والتعميدات والمطالبات المالية وأوامر الدفع بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية والمنصة من خلال قناة التكامل الحكومية لدى برنامج (يسّر).

التقارير والمؤشرات:

ويُمكّن منتج التقارير والمؤشرات الجهات الحكومية من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير ودعم اتخاذ القرار، كما يساعد في تحليل الأداء ومراقبة المؤشرات وتطوير المتابعة والتخطيط المالي.

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منتج أوامر الإركاب:

فيما يقدم منتج أوامر الإركاب خدمات إدارة عمليات أوامر الإركاب من خلال منصة اعتماد، حيث يستطيع الموظف الحكومي تحديد وجهات السفر واختيار الرحلة المناسبة وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني بالربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

الضمان البنكي:

ويوفر منتج الضمان البنكي خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص (المقاولين والموردين) وربطها مع المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يوفر خاصية التعديل والإلغاء إلكترونيًّا من خلال الربط المباشر مع القطاع المالي والمصرفي.

بيانات الراتب:

ويمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد.

بيانات اعتماد:

كما يتيح منتج بيانات اعتماد للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) توفير خيار الاستعلام للقطاع المالي والمصرفي عن البيانات المتعلقة بالمنافسات والعقود الحكومية وحالة المطالبات المالية، للحصول على الخدمات المصرفية.

إدارة الاستقطاعات:

وأيضًا يوفر منتج إدارة الاستقطاعات خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال منصة اعتماد، والتحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها.

التمويل وبيع المستحقات:

في سياق متصل، يُمكّن منتج التمويل وبيع المستحقات القطاع الخاص (المقاولين والموردين) والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وبيع المستحقات المالية من القطاع المالي والمصرفي من خلال المنصة.

مزاد اعتماد:

في سياق متصل، يساهم منتج مزاد اعتماد في إدارة عملية بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، ويستهدف رفع مستوى التنافسية بين المستفيدين الراغبين بالشراء.

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