2020-07-15

الظاهري: أردوغان اتفق مع إسرائيل لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد والأقصى إلى هيكل

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الكاتب هاني الظاهري إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد جاء باتفاق سرّي مع إسرائيل التي تطمح لتحويل المسجد الأقصى إلى معبد يهودي (الهيكل).

وأكد الظاهري في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن القرار التركي مجرد تمهيد وشرعنة للخطوة الإسرائيلية.

وأعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضي رسميًا وضع مبنى آيا صوفيا من القرن السادس إلى مسجد مرة أخرى، بعد ساعات من إلغاء المحكمة العليا قرارًا صدر في 1934 بتحويله إلى متحف.

ووقع أردوغان المرسوم الذي تم بمقتضاه تسليم آيا صوفيا إلى رئاسة الشؤون الدينية بتركيا، وإعلان فتحه أمام المسلمين للصلاة فيه.

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اليونسكو يحذر:

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) حذرت من أي تغيير يطال هذا المعلم التاريخي الواقع في إسطنبول والذي يعود للقرن السادس.

وأضافت أنه ربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة أي تغييرات قد تقر.

وأوضحت اليونسكو أن آيا صوفيا موضوعة على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة.

وتابعت “بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج، على أراضيها”.

كما أضافت أن “أي تعديل يجب أن تخطر الدولة اليونسكو به وأن تراجعه إذا لزم الأمر لجنة التراث العالمي”.

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