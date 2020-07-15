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القيادة الأميركية الوسطى: إيران تدرك الكلفة الباهظة لأي نشاط خبيث في الخليج
حددت لطهران خطوطًا حمراء واضحة أكثر من أي وقت مضى
متابعات الخليج 365 - متابعة
وجهت الولايات المتحدة تحذيرًا جديدًا إلى إيران من ارتكاب أي نشاط وصفته بـ”الخبيث” في منطقة الخليج العربي لما له من تكلفة باهظة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية الوسطى إن إيران تدرك الكلفة الباهظة لأي نشاط خبيث في الخليج، وإنها حددت لطهران خطوطًا حمراء واضحة أكثر من أي وقت مضى.
وشدد الجنرال كينيث ماكينزي على أن إيران ما زالت تتمسك بأهدافها الرامية للهيمنة على المنطقة، مضيفًا أن التعاون مع شركائها في المنطقة يمثل ردعًا قويًا لأنشطة طهران الخبيثة.
وأكد أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط على إيران عبر قرار حظر الأسلحة الشامل من الأمم المتحدة
وفي الملف العراقي، أشار في إيجاز هاتفي مع عدد من الصحفيين مساء الثلاثاء إلى أن “القيادة المركزية تتفق مع رئيس حكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، في مساعيه لإخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة”، مضيفًا: نشرنا منظومة دفاع جوي في المنطقة الخضراء لحماية قواتنا بالعراق.
كما أوضح أن القوات الأميركية متواجدة في العراق من أجل مواصلة العمليات ضد داعش.
أما في ما يتعلق بالأزمة الليبية فشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
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