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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس البولندي بإعادة انتخابه

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2020-07-15

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس البولندي بإعادة انتخابه

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

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وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس أنجي دودا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب بولندا الصديق.



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