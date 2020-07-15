متنزهون يشاركون في زراعة الجاكرندا

2020-07-15

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

زرعت بلدية محافظة أحد رفيدة، مساء أمس الثلاثاء، عدداً من أشجار الجاكرندا والعلب بمنتزه المربع البري جنوب المحافظة بمشاركة عدد من المتنزهين الذين بادروا بالمشاركة والعمل في زرع الأشجار بحضور رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي.



وبعد ذلك أقيمت فعاليات المعسكر الصحراوي بتنظيم من بلدية المحافظة، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية أثناء الفعاليات التي قدم فيها العديد من الأهداف التعريفية والتعريف بالمعسكر الصحراوي البيئي.

منتزه المربع:

وقال رئيس البلدية في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” خلال الفعالية أن منتزه المربع الذي تبلغ مساحته 4 ملايين و500 ألف متر مربع يحتوي على الكثير من الأشجار مثل شجر الطلح والعلب، وعملت البلدية على زيادة عدد أكبر من الأشجار المتنوعة كأشجار الجاكرندا والعلب، كما تم تقديم العديد من الخدمات كالسفلتة والإنارة والرصف وإنشاء العبارات على امتداد وادي المربع، كذلك إنشاء 10 مبانٍ تحتوي على 89 دورة مياه مع تقديم خدمات النظافة بشكل دوري على مدار الساعة.

ولفت إلى أن هناك جدول لفعاليات الصيف وحسب توجيهات أمير المنطقة تركي بن طلال وبمتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، حيث أقيمت في الأسبوع الماضي مبادرة الهدوء والاسترخاء داخل المنتزه وتمت استضافة العديد من المتنزهين وقدم لهم الضيافة والتوعية بمكونات المنتزه.

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وعن فعاليات المعسكرات الصحراوية البيئي، أوضح الوادعي أنه يهدف لتوضيح ما كان عليه الآباء والأجداد خاصة في المناطق الصحراوية وكيف كانوا يعيشون في بيوت الشعر في الماضي، مشيرًا إلى أن المعسكر البيئي يحتوي حاليًا على العديد من الأشجار المتنوعة والتي تم إيجادها داخل المنتزه ويتم التعريف بها وإهداؤها لضيوف المنتزه.

كما التقت “الموطن” بالمتنزِّه محمد سعيد بوسكيته الزهيري والذي قدم شكره إلى بلدية المحافظة على ما قاموا به من تنظيم وتهيئة المكان للتنزه والسياحة، مقدمًا شكره إلى أمير منطقة عسير على الجهد المبذول الذي قدمه في جميع مصايف المنطقة والتي كان لها الأثر الطيب.

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