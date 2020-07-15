محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة: خلال 24 ألف جولة نفّذتها الفِرَق الرقابية خلال أسبوع أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة.أمانة الرياض الرياض 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:36 AM الأمانة: خلال 24 ألف جولة نفّذتها الفِرَق الرقابية خلال أسبوع Advertisements الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: ٢٤ ألف جولة رقابية في #الرياض خلال أسبوع للتحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية نتج عنها إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. إغلاق ٦٤٨ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية ،

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