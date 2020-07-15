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نجا رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو "ماثياس تاكوانو"، من هجوم تفجيري استهدف موكبه على الطريق الرابط بين دياباغا وكانتشاري في شرق البلاد.
وأفاد مصدر أمني قريب من المجلس الأعلى للاتصال بأن "موكب تاكوانو تَعَرّض لكمين"؛ مضيفًا أن الفريق الأمني تصدى بسرعة لمنفذي الهجوم.
ولم يتعرض رئيس المجلس والوفد المرافق له لأي مكروه، إلا أن عددًا من عناصر الفريق الأمني أصيبوا بجروح؛ وفقًا لنفس المصدر الذي أشار كذلك إلى أضرار طالت المركبات.بوركينا فاسو
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:21 AM
هجوم تفجيري استهدف موكبه
نجا رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو "ماثياس تاكوانو"، من هجوم تفجيري استهدف موكبه على الطريق الرابط بين دياباغا وكانتشاري في شرق البلاد.
وأفاد مصدر أمني قريب من المجلس الأعلى للاتصال بأن "موكب تاكوانو تَعَرّض لكمين"؛ مضيفًا أن الفريق الأمني تصدى بسرعة لمنفذي الهجوم.
ولم يتعرض رئيس المجلس والوفد المرافق له لأي مكروه، إلا أن عددًا من عناصر الفريق الأمني أصيبوا بجروح؛ وفقًا لنفس المصدر الذي أشار كذلك إلى أضرار طالت المركبات.
، بوركينا فاسو.. نجاة رئيس المجلس الأعلى للاتصال من محاولة اغتيال ،
المصدر : الخليج 365
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