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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، رياحاً من متوسطة لقوية على السواحل الغربية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود السعودية القطرية الإماراتية، ومتوسطة على أجزاءٍ من الشمالية والقصيم ونجران وغرب منطقة الرياض.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة شرق جازان وجنوب الأفلاج وعلى اليمن وعُمان وجنوب الإمارات.
وتابع: تتعامد الشمس فوق الكعبة الساعة 12:26:44 ظهراً تقريباً وقت أذان الظهر "الزوال" بالمسجد الحرام مع عودة الشمس من مدار السرطان في طريقها إلى خط الاستواء.
وسيختفي ظل الكعبة تماماً وظلال الأجسام في مكة المكرّمة ويمكن من خلال ذلك معرفة اتجاه القبلة.حالة الطقس الأرصاد
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:27 AM
قال: اليوم تتعامد الشمس فوق الكعبة وقت الزوال
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، رياحاً من متوسطة لقوية على السواحل الغربية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود السعودية القطرية الإماراتية، ومتوسطة على أجزاءٍ من الشمالية والقصيم ونجران وغرب منطقة الرياض.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة شرق جازان وجنوب الأفلاج وعلى اليمن وعُمان وجنوب الإمارات.
وتابع: تتعامد الشمس فوق الكعبة الساعة 12:26:44 ظهراً تقريباً وقت أذان الظهر "الزوال" بالمسجد الحرام مع عودة الشمس من مدار السرطان في طريقها إلى خط الاستواء.
وسيختفي ظل الكعبة تماماً وظلال الأجسام في مكة المكرّمة ويمكن من خلال ذلك معرفة اتجاه القبلة.
، الحصيني: رياح قوية على مناطق عدة وأمطار بأخرى ،
المصدر : الخليج 365
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