، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة