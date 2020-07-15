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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 08:20 AM
من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.
، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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