شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المصلح يوضح حكم تفتيش أغراض الخادمة دون علمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم تفتيش أغراض الخادمة عند سفرها دون علمها خوفا من أن تكون قد سرقت شيء.
وأكد المصلح أن ذلك الأمر لا يجوز، مشيرًا إلى وجود حالات استثنائية يجوز فيها التفتيش دون علم الخادمة كالكشف عن جريمة.
وأشار إلى أنه لا مانع من تفتيش أغراضها لكن بعلمها، وبإخبارها أن الأمر من أجل الاطمئنان فقط بطريقة حسنة.
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