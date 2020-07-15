شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: تعامد الشمس على الكعبة فرصة لتحديد القبلة على مستوى العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أكد الخبير الفلكي خالد الزعاق، أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة ظهر اليوم الأربعاء، فرصة لتحديد القبلة من أي مكان في العالم.
وأوضح الزعاق أنه تزامنًا مع هذا التعامد، كل من سيشاهد الشمس سيكون مستقبلا للقبلة، مهما كان موقعه بأي مكان في العالم.
وأشار إلى أن علماء الإسلام كانوا يستخدمون هذه الطريقة لتحديد القبلة بدقة متناهية.
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