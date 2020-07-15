شكرا لمتابعة خبر عن حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المحامي عبد الرحمن اللاحم، عن إصدار حكم قضائي وصفه بـ " التاريخي " ،أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.
وقال اللاحم: " الحمد لله اليوم صدر حكم تاريخي بشأن قضية تغيب، كان لنا الشرف في إدارتها ؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليست جريمة تستحق التعزير " .
وأضاف: " أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون. ".
ومن جانبها علقت صاحبة القضية، معربة عن شكرها للمحامي عبد الرحمن اللاحم، قائلة: " بعد معاناة استمرت منذ 2017 استطعت اليوم أن انتزع حقي في حرية التنقل، التي كفلها لي الدستور السعودي " .
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