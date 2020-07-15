اخبار السعوديه

حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحامي عبد الرحمن اللاحم، عن إصدار حكم قضائي وصفه بـ " التاريخي " ،أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.

وقال اللاحم: " الحمد لله اليوم صدر حكم تاريخي بشأن قضية تغيب، كان لنا الشرف في إدارتها ؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليست جريمة تستحق التعزير " .

وأضاف: " أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون. ".

Advertisements

ومن جانبها علقت صاحبة القضية، معربة عن شكرها للمحامي عبد الرحمن اللاحم، قائلة: " بعد معاناة استمرت منذ 2017 استطعت اليوم أن انتزع حقي في حرية التنقل، التي كفلها لي الدستور السعودي " .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا