في جلسة عبر الاتصال المرئي.. “الوزراء” برئاسة خادم الحرمين يتخذ عدداً من القرارات

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عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم خلالها استعراض ومناقشة عدة قضايا واتخاذ عدد من القرارات.

واستعرض المجلس التقارير المتعلقة بجائحة كورونا محلياً وعالمياً، واطلع على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام وخططها التنفيذية والخدمية والأمنية.

كما جدد إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار مـليشيا الحوثي الإرهـابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بطرق متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان.

واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات المهمة، من أبرزها:

– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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– الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالصيغة المرافقة للقرار.

– الموافقة على نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل المملكة في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.

– الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18/ 8/ 1435هـ..، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7/ 2/ 1440 هـ – على النحو الموضح في القرار.

– إلغاء اللجنة الوطنية للسكان، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 2/ 7/ 1428 هـ، وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني، المشكّلة بالأمر السامي رقم (6492) وتاريخ 10/ 2/ 1439 هـ، وتعديل اسم “لجنة التعداد السكاني” ليكون “لجنة السياسات السكانية”.



