︎ : .

يعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) عن بدء التسجيل في دبلوم تدريبي (مبتدئ بالتوظيف) في مجال السياحة والضيافة (مدينة الخبر) على النحو التالي: الشروط: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو إبناً لأم سعودية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

– أن يكون المتقدم لا يعمل حالياً لدى أي جهة.

– أن لا يكون طالباً منتظماً في إحدى المؤسسات التعليمية.

– أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية. المزايا: Advertisements – تدريب مبتدئ بالتوظيف (براتب مجزي بعد التخرج).

– شهادة دبلوم معتمدة في السياحة والضيافة.

– مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.

– تأمين طبي.

– تدريب نوعي ومتطور. نبذة عن المركز: مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) هو مركز تدريب مستقل غير ربحي تم إنشاؤه من خلال اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) والهيئة السعودية للسياحة والتراث (SCTH) وشركة أرامكو السعودية (Aramco). طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال أختيار (Apply Now) وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3funfh3 في موعد أقصاه الإثنين 1441/11/29هـ (الموافق 2020/7/20م). تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز التدريب الوطني يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.