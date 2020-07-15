دروب تعلن دورة مجانية مع شهادة معتمدة بعنوان خطة التطوير الفردية

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تعلن منصة دروب التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية عن دورة بعنوان (خطة التطوير الفردية) وهي دورة تدريبية مجانية عن بعد مع شهادة حضور معتمدة (للرجال والنساء) عن أساليب تطوير الموظف وكيفية وضع وكتابة الأهداف الذكية، على النحو التالي:
موعد الدورة:
تقام الدورة غداً الأربعاء 1441/11/24هـ (الموافق 2020/7/15) الساعة 7:30 مساءاً.
نبذة عن دروب:
منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي، وتحتوي منصة “دروب” على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، يمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان، إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.
المزايا:
– دورة مجانية عن بعد للرجال والنساء من كافة المناطق.
– شهادات حضور معتمدة (بدون رسوم).
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1441/11/23هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2WiMJ9S
#دورات_عن_بعد
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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