“تداول” تطلق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل

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أعلنت شركة السوق المالية “تداول” إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 أغسطس ‏‏2020، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات، كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق ‏المالية بالمملكة‎.

وأشارت “تداول” إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية، وتزويد ‏المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.‏

ولفتت إلى أن تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (التي تتخذ مؤشر “إم تي 30 ” أساساً لها) ‏ستزود المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية، وتوفير فرص متنوعة ‏للاستثمار في السوق المالية .‏

