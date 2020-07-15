توضيحات من الجوازات بخصوص الإقامة وتأشيرات الخروج

قدمت المديرية العامة للجوازات، عددًا من التوضيحات الهامة فيما يتعلق بتجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الزيارة العائلية وصلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

ودعت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الجميع للحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتها الرسمية وذلك تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة.

تجديد الإقامة للأطفال

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتم تجديد الإقامة لمن هم دون سن الـ15 عامًا عبر حساب ولي الأمر في منصة أبشر ثم مراجعة الجوازات لإجراء الخدمة الملوبة.

جاء ذلك في معرض رد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات الموثق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على استفسار أحد الوافدين حول كيفية تجديد جواز سفر طفلته.

كما دعت المديرية العامة للجوازات كل من يواجه مشكلة في ما يتعلق بتجديد الإقامة برفع ملاحظته عبر حساب منصة أبشر الخاص به ليتم معالجتها.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة "الرسائل والطلبات" تمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات التي تظهر لهم على منصة أبشر وتعيقهم من إنهاء معاملاتهم، وحلّها من قبل المختصين دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية

وحددت المديرية العامة للجوازات، كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية فى ظل أثار تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19.

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وأكدت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه تقرر تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين الموجودين داخل المملكة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وأشارت المديرية العامة للجوازات، إلى أنه سيتم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية آليًّا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

موعد استئناف آلية تمديد الخروج والعودة

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن آلية استئناف تمديد تأشيرة الخروج والعودة في حال كان المستفيد خارج المملكة، سيتم إعلانها بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.

وجاء في رد المديرية العامة للجوازات، عبر «تويتر»، على عدد من المقيمين في الخارج ممن انتهت تأشيرات الخروج والعودة الخاصة بهم ويستفسرون عن إمكانية العودة عند فتح الرحلات الدولية، بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا المملكة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا وبموجب حصولهم على تأشيرة دخول سارية المفعول.

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