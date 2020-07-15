أخبار السعودية اليوم.. القبض على متورطين في 47 واقعة جنائية.. و«عاجل» تنفرد بنشر بروتوكولات المقاهي واستخدام الشيشة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث وافقت الجهات المختصة بمتابعة فيروس كرورنا بعودة تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي وفق ضوابط معينة، كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أعلى عدد على الإطلاق للمتعافين منه منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في شهر مارس الماضي، وإلى التفاصيل:

«السعودية ومصر والبحرين» تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج

وجَّهت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وجمهوريتا اليونان وقبرص، مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة؛ لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس ما يسمى حكومة الوفاق الليبية «فايز السراج» لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقَّعة في مدينة إسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.

مصادر «عاجل»: وفاة مواطن بعد نقاش حادّ مع قريب له بأحد شوارع الباحة

تباشر الجهات الأمنية في الباحة حادثة وفاة مواطن في أحد شوارع المنطقة، وقالت مصادر «عاجل»، إنَّ مواطنين خمسينيين تربطهما صلة قرابة دبَّ بينهما خلاف شخصي خلال سيرهما في أحد شوارع قرية "القرى"، بالباحة، قبل أن يسقط أحدهما مغشيًا عليه، وتبيَّن لاحقًا أنه توفي.

3 مواطنين يرتكبون 47 واقعة جنائية قبل سقوطهم في قبضة شرطة الشرقية

كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، عن ملابسات إلقاء القبض على 3 3 مواطنين (في العقد الثالث والرابع من العمر)؛ وذلك لارتكابهم (47) قضية جنائية، وشملت الوقائع الجنائية سرقات من المنازل والمركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم صفة رجال أمن في أحياء متفرقة بمدينة الدمام.

بروتوكولات المقاهي: الشيشة تستخدم مرة واحدة في اليوم.. والتعقيم بالبخار

علمت «عاجل» أن الجهات المختصة بمتابعة فيروس كرورنا وافقت مؤخرًا عودة تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي وفقًا لعدد من الضوابط التي تنفرد «عاجل» بنشرها، حيث شددت الضوابط على عدم استخدام الشيشة إلا من قبل شخص واحد فقط، ولا تعطى إلى أي زبون آخر في نفس اليوم مع تقيد صارم بتنظيفها جيدًا قبل وبعد الاستخدام بالماء والصابون من الداخل والمعقمات من الخارج، مع تطبيق التنظيف بالبخار الساخن إن أمكن.

وزارة التعليم: شراكات مع 6 جامعات لتطوير المعلمين والمعلمات

عقدت وزارة التعليم ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي شراكات مع ست جامعات محلية لتقديم 97 برنامجًا تدريبيًّا، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 (المرحلة الثالثة- عن بُعد) أثناء الإجازة الصيفية.

الصحة تعلن أعلى حصيلة يومية للتعافي منذ بداية أزمة كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7718 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، وهو أعلى عدد على الإطلاق للمتعافين منه منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في شهر مارس الماضي، ووصل العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 177560، كما تسجيل 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة

وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية لخريطة الإصابات الجديدة بكورونا

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كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 2692 حالة اليوم الثلاثاء، وتصدرت جدة أعلى نسب الإصابة بـ263 حالة، كما تمَّ تسجيل 220 في الهفوف و211 في الرياض و189 في المبرز و141 في أبها.

توضيح من الجوازات حول تجديد «هوية مقيم» للعمالة المنزلية والتجارية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنَّه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وذلك بعد استفسار أحد العمال قائلًا: «أنا عامل منزلي وعندي عائلة أقدر أجدد هويتي وهي تنتهي الإقامة بعد شهرين وهل يشملني القرار بالإعفاء لمدة ثلاثة شهور بدون رسوم».

«أبشر» تحدد الإجراءات المطلوبة من أصحاب البصمة المرفوضة

حدَّدت منصة «أبشر» الإجراءات المطلوبة من المستفيدين في حالة رفض بصماتهم أو رغبتهم بتغيير أرقام الجوالات الخاصة بهم، مؤكدة أنّه يمكن للمستفيد تحديث البيانات المشار إليها، وذلك من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل في المديرية العامة للجوازات، أو وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

التأمينات توضح لأصحاب المنشآت كيفية التعرف على استحقاق الدعم

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية التعرُّف على المنشآت المشمولة بالدعم المقدم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا من عدمه، مضيفة ردًّا على تساؤل تلقته بشأن آلية التعرُّف على موقف المنشآت من الدعم– عبر تويتر- أنَّه يمكن للمنشأة معرفة مدى شمولها بالدعم من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في التأمينات «أون لاين» واختيار «خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا».

هيئة الأرصاد: الأحساء الأعلى حرارة.. والباحة الأقل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المدن الأعلى والأقل في درجات الحرارة المسجلة في المملكة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت الأحساء القائمة بتسجيل 47 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، ثم الدمام والقيصومة بـ46 درجة مئوية ثم رفحاء 45 درجة مئوية وسجلت الرياض ومكة والقصيم 44 درجة مئوية.

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