، 3 مهن رئيسية تغيب عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب كورونا ،

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تغيب ثلاث مهن مهمة عن حج هذا العام 1441هـ الاستثنائي في ظل هذا الظرف التاريخي، وما يمرُّ به العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد التي فتكت بأكثر من نصف مليون وفاة، وأصابت أكثر من 13 مليون حالة على مستوى العالم.
وفي التفاصيل، أولى تلك المهن الثلاث التي ستغيب عن حج هذا العام بسبب ما فرضته جائحة كورونا هي الطوافة، وتُعنى بها المؤسسات التي تقوم بخدمة الحجاج القادمين من خارج السعودية؛ إذ يخدم المطوفون كل عام أكثر من 1.5 مليون حاج قادمين من خارج السعودية، يشرفون على استقبالهم، ويقدمون الخدمات لهم في مكة والمشاعر المقدسة.
وثاني تلك المهن هي مهنة الزمازمة، وهم الذين يقومون بإيصال ماء زمزم للحجاج القادمين من خارج السعودية، سواء عند منافذ الدخول، أو عند مساكنهم في مكة. وإلى جانب ذلك ستغيب مهنة الكشافة التي كانت مهمة العاملين فيها إرشاد الحجاج التائهين بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
3 مهن رئيسية تغيب عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب كوروناعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-15
تغيب ثلاث مهن مهمة عن حج هذا العام 1441هـ الاستثنائي في ظل هذا الظرف التاريخي، وما يمرُّ به العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد التي فتكت بأكثر من نصف مليون وفاة، وأصابت أكثر من 13 مليون حالة على مستوى العالم.
وفي التفاصيل، أولى تلك المهن الثلاث التي ستغيب عن حج هذا العام بسبب ما فرضته جائحة كورونا هي الطوافة، وتُعنى بها المؤسسات التي تقوم بخدمة الحجاج القادمين من خارج السعودية؛ إذ يخدم المطوفون كل عام أكثر من 1.5 مليون حاج قادمين من خارج السعودية، يشرفون على استقبالهم، ويقدمون الخدمات لهم في مكة والمشاعر المقدسة.
وثاني تلك المهن هي مهنة الزمازمة، وهم الذين يقومون بإيصال ماء زمزم للحجاج القادمين من خارج السعودية، سواء عند منافذ الدخول، أو عند مساكنهم في مكة. وإلى جانب ذلك ستغيب مهنة الكشافة التي كانت مهمة العاملين فيها إرشاد الحجاج التائهين بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
01:10 AM
من بينها الكشافة التي كان يتولى العاملون بها إرشاد الحجاج التائهين
تغيب ثلاث مهن مهمة عن حج هذا العام 1441هـ الاستثنائي في ظل هذا الظرف التاريخي، وما يمرُّ به العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد التي فتكت بأكثر من نصف مليون وفاة، وأصابت أكثر من 13 مليون حالة على مستوى العالم.
وفي التفاصيل، أولى تلك المهن الثلاث التي ستغيب عن حج هذا العام بسبب ما فرضته جائحة كورونا هي الطوافة، وتُعنى بها المؤسسات التي تقوم بخدمة الحجاج القادمين من خارج السعودية؛ إذ يخدم المطوفون كل عام أكثر من 1.5 مليون حاج قادمين من خارج السعودية، يشرفون على استقبالهم، ويقدمون الخدمات لهم في مكة والمشاعر المقدسة.
وثاني تلك المهن هي مهنة الزمازمة، وهم الذين يقومون بإيصال ماء زمزم للحجاج القادمين من خارج السعودية، سواء عند منافذ الدخول، أو عند مساكنهم في مكة. وإلى جانب ذلك ستغيب مهنة الكشافة التي كانت مهمة العاملين فيها إرشاد الحجاج التائهين بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة.
، 3 مهن رئيسية تغيب عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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