شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء.
وفي استطلاع أجرته MBC جاء رأي المشاركين بالموافقة على فرض التجنيد الإجباري على الشباب ، بينما اختلف البعض بشأن كونه اختياريًا للنساء .
ورأت إحدى الفتيات، أن بعض النساء يتحملن وبعضهن لا، قائلة: " لكن أنا كفتاة هناك شيء يناسبني كأنثى ".
ورأت فتاة أخرى أن الرجل لديه الإمكانية والقدرة على مواجهة الأعداء في سبيل حماية وطنه ومجتمعه، قائلة: " بالعكس نحن مع التجنيد الإجباري ".
وأيدت فتاة التجنيد الاختياري للنساء مبررة ذلك بأن هناك مواقف تتطلب وجود المرأة.
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