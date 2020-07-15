شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..آراء متباينة حول التجنيد الاختياري للفتيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تباينت آراء المواطنين والمواطنات حول التجنيد الإجباري للشباب والاختياري للنساء.

وفي استطلاع أجرته MBC جاء رأي المشاركين بالموافقة على فرض التجنيد الإجباري على الشباب ، بينما اختلف البعض بشأن كونه اختياريًا للنساء .

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ورأت إحدى الفتيات، أن بعض النساء يتحملن وبعضهن لا، قائلة: " لكن أنا كفتاة هناك شيء يناسبني كأنثى ".

ورأت فتاة أخرى أن الرجل لديه الإمكانية والقدرة على مواجهة الأعداء في سبيل حماية وطنه ومجتمعه، قائلة: " بالعكس نحن مع التجنيد الإجباري ".

وأيدت فتاة التجنيد الاختياري للنساء مبررة ذلك بأن هناك مواقف تتطلب وجود المرأة.