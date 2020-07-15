“الثقافة” تؤجل مهرجان الجنادرية إلى الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات كورونا

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أعلنت وزارة الثقافة تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” إلى الربع الأول من عام 2021م، وذلك في حال كانت الظروف الصحية مواتية لحضور تجمعات كبيرة.

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وأوضحت أن التأجيل يأتي حرصاً على سلامة الزوار وتنفيذاً لقرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة قد حددت سابقاً شهر نوفمبر 2020م موعداً لإقامة أول دورة من المهرجان بعد قرار مجلس الوزراء بنقل مهمة إقامته وتنظيمه من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.

وأبانت الثقافة أنها استثمرت الفترة الماضية في تطوير البنية التحتية للمهرجان وتحسينها من حيث الإنشاءات والتصاميم والمرافق، وذلك لمواءمة مسعى الوزارة إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، تتناغم فيها جودة المكان مع عمق المحتوى وثرائه.

