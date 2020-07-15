حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد الى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي. في حين يكون الطقس حار الى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والاجزاء الشرقية من منطقة الرياض. كما يتوقع ان تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان و عسير تمتد الى الباحة .





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