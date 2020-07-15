

ريو دي جانيرو 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البرازيل سجلت 41857 إصابة جديدة بفيروس

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل إلى مليون و 926824 والوفيات إلى 74133.

// انتهى //

04:00ت م

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ريو دي جانيرو 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء إن البرازيل سجلت 41857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و 1300 وفاة إضافية.وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل إلى مليون و 926824 والوفيات إلى 74133.// انتهى //04:00ت م0289

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالات الإصابة بكورونا في البرازيل تتجاوز 1.9 مليون وإجمالي الوفيات 74133 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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