رياضي / إنهاء الموسم الكروي في نيجيريا بسبب وباء فيروس كورونا



أبوجا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

قرر الاتحاد النيجيري لكرة القدم إنهاء موسم 2019-2020 بسبب وباء فيروس

وكانت أنشطة كرة القدم في نيجيريا، بما في ذلك دوري البطولة النيجيرية قد توقف تماماً منذ مارس الماضي تماشياً مع بروتوكول الحكومة الخاص بمحاولة منع انتشار الفيروس في البلد الأفريقي.

وقال بيان للاتحاد النيجيري إن قرار إنهاء الموسم تم اتخاذه بعد التشاور مع الجهات المختصة والشركاء، وبعد إلقاء نظرة شاملة على كافة الأمور التي تؤثر على الدوريات بما في ذلك وضعية الدوريات قبل انتشار جائحة كوفيد- 19 ، وكذلك الاضطرابات التي نجمت عن الجائحة، والمحاذير الصحية والأمنية وتلك المتعلقة بمنع الحركة في البلاد.

و تم إلغاء الموسم مع إرسال أسماء الأندية الثلاثة التي احتلت المراكز الأولى في المسابقة لتمثيل نيجيريا في المسابقات الأفريقية.

// انتهى//

03:26ت م

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أبوجا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسقرر الاتحاد النيجيري لكرة القدم إنهاء موسم 2019-2020 بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) .وكانت أنشطة كرة القدم في نيجيريا، بما في ذلك دوري البطولة النيجيرية قد توقف تماماً منذ مارس الماضي تماشياً مع بروتوكول الحكومة الخاص بمحاولة منع انتشار الفيروس في البلد الأفريقي.وقال بيان للاتحاد النيجيري إن قرار إنهاء الموسم تم اتخاذه بعد التشاور مع الجهات المختصة والشركاء، وبعد إلقاء نظرة شاملة على كافة الأمور التي تؤثر على الدوريات بما في ذلك وضعية الدوريات قبل انتشار جائحة كوفيد- 19 ، وكذلك الاضطرابات التي نجمت عن الجائحة، والمحاذير الصحية والأمنية وتلك المتعلقة بمنع الحركة في البلاد.و تم إلغاء الموسم مع إرسال أسماء الأندية الثلاثة التي احتلت المراكز الأولى في المسابقة لتمثيل نيجيريا في المسابقات الأفريقية.// انتهى//03:26ت م0288

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