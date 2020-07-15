السعودية اليوم / نجاة رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو من محاولة اغتيال



واغادوغو 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

نجا رئيس المجلس الأعلى للاتصال في بوركينا فاسو "ماثياس تاكوانو" من هجوم تفجيري استهدف موكبه على الطريق الرابط بين دياباغا وكانتشاري في شرق البلاد.

وأفاد مصدر أمني قريب من المجلس الأعلى للاتصال أن "موكب تاكوانو تعرض لكمين"، مضيفا أن الفريق الأمني تصدى بسرعة لمنفذي الهجوم.

ولم يتعرض رئيس المجلس والوفد المرافق له لأي مكروه، إلا أن عددا من عناصر الفريق الأمني أصيبوا بجروح، وفقا لنفس المصدر الذي أشار كذلك إلى أضرار طالت المركبات.

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