شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية نادرة في مركز القلب بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

نجح مركز القلب بالقصيم بالتعاون مع وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة بإجراء عملية نادرة لمريضة تعاني من التهاب شديد بالرئة وتجمع صديدي ناتج عن مضاعفات عملية قص المعدة، مما أدى إلى وجود قناة وفتحة بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، حيث أظهرت الفحوصات السريرية والأشعة المقطعية والمنظار العلوي وجود فتحة بين الجهازين وهي من المضاعفات النادرة.

وأخذت المريضة إلى معمل القسطرة القلبية في مركز القلب وعمل منظار وتحديد مكان الفتحة بالصبغة، وتمكن الفريق الطبي من إغلاق الفتحة بنجاح وفي وقت قياسي.