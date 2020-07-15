شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات دعوية عبر «زدني العلمية» والان نبدء بالتفاصيل

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، تنظيم سلسلة من المحاضرات الدعوية، خلال شهر ذي القعدة الجاري، يلقيها عدد من الدعاة عن بعد، حيث بدأت يوم الأحد الماضى وتستمر لمدة سبعة أيام، وتنقل عبر البث المباشر على إذاعة زدني العلمية بعد صلاة العشاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرات دعوية عبر «زدني العلمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.