شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: الإعلام شريك فاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، أن المملكة شهدت العديد من القرارات والأنظمة والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، تحقق على إثرها إصلاح نوعي في هذا الملف، في مجال حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ أسهمت في تحسن تصنيفها في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان حول العالم.

وعد د. العواد الإعلام شريكا مهما وفاعلا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويعول عليه كثيراً في تقديم محتوى يعزز الوعي المجتمعي بها، بما يتواكب مع التحولات الكبيرة التي حققتها المملكة في ملف حقوق الإنسان، متطلعا للوصول إلى شراكة أكثر فاعلية مع الإعلام على اختلاف وسائله وقنواته، لتعزيز حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة.