شكرا لقرائتكم خبر عن العواد: الإعلام شريك فاعل في نشر ثقافة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
وعد د. العواد الإعلام شريكا مهما وفاعلا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ويعول عليه كثيراً في تقديم محتوى يعزز الوعي المجتمعي بها، بما يتواكب مع التحولات الكبيرة التي حققتها المملكة في ملف حقوق الإنسان، متطلعا للوصول إلى شراكة أكثر فاعلية مع الإعلام على اختلاف وسائله وقنواته، لتعزيز حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة.
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