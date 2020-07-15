شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة لـ «الجامعات»: أخرجوا ما وراء أسواركم والان نبدء بالتفاصيل
ونوه الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة الطائف المعين حديثاً د. يوسف عسيري، إلى ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ما وراء أسوارها، وأن يكون لها دورها في المجتمع، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات فيها وصولاً لتمكينها من المشاركة في وضع خطط تطوير محافظات المنطقة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتنمية المجتمعات المحلية.
وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس جامعة الطائف بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه، فيما عبّر د. عسيري عن شكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم واللامحدود للجامعة وبرامجها.
ثمّ قدّم د. عسيري لسموه شرحاً عن خطط الجامعة التي تركز على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي كذلك خطتها للقبول للعام الأكاديمي المقبل.
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