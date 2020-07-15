شكرا لقرائتكم خبر عن فرق عمل لخطط «حج 41» الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أقر اللقاء السنوي لقيادات الأمن العام ومسؤولي وزارة الحج والعمرة، مجموعة توصيات وتشكيل عدد من فرق العمل لوضع تفاصيل الحلول المقترحة للعمل بها في موسم حج 41.

واستعرض اللقاء الذي رأسه وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد الحربي، أمس الأول، الخطط المشتركة لموسم حج هذا العام 1441هـ، ومتطلبات التطوير ورفع درجة الجاهزية، وتعزيز التنسيق المباشر في منظومة أعمال الحج والعمرة، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وناقش اللقاء إستراتيجيات التكامل في أداء المهام وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن هذا العام، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وتدارس المجتمعون مختلف الاستعدادات والخطط المشتركة لخدمة ضيوف الرحمن، واتخذت التوصيات اللازمة حيالها بما يسهم في تحقيق السلامة العامة من انتشار فيروس كورونا الذي يشكل أحد المهددات والتحديات لتنظيم أي تجمع بشري، مع الحرص على إنجاز الخطط التنفيذية الاستثنائية التي وجّه بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، التي تراعي متطلبات الفترة الحالية بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها على الحجاج في هذا العام لضمان تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.