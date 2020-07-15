شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الأعمال التطوعية بين «هدية» و«أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل
وشهد توقيع الاتفاقية مدير الجامعة د. عبدالله بافيل فيما مثل جمعية هدية في التوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف د. يوسف الباحوث، ومثل جامعة أم القرى وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع المكلف أ. د. فريد الغامدي.
وستكون الاتفاقية التي تمتد لـ 3 سنوات نواة لعدة مشاريع وبرامج تطوعية مجتمعية للإسهام في رفع كفاءة المتطوعين وأعدادهم بما يتوافق مع رؤية 2030.
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