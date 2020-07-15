شكرا لقرائتكم خبر عن 244 مليون ريال لمشاريع صحية واجتماعية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمس عددا من المشاريع الصحية ومشاريع لفرع وزارة التنمية الاجتماعية بجازان بمبلغ تجاوز 244 مليون ريال. وبلغت قيمة المشاريع الصحية، التي دشنها ونفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الجاري أكثر من 189 مليون ريال، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جيزان، وشملت تفعيل وتشغيل «300» سرير بمستشفيات المنطقة، وتشغيل تسع عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا «تأكد» بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة، وتسع عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية، وافتتاح أسرّة العناية المركزة بمستشفيات «الملك فهد المركزي بجازان، وصبيا العام، وأبو عريش العام»، وافتتاح أسرّة العناية المركزة لحديثي الولادة والأطفال، ووحدة الحروق، والمدينة السكنية للكادر الصحي، وحضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 244 مليون ريال لمشاريع صحية واجتماعية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.