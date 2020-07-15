شكرا لقرائتكم خبر عن «تأكد»: 70 ألف عينة كورونا.. و65 ألف موعد يوميا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها منذ بداية مشروع الفحص الشامل الموسع، الذي يقع في مدينة الدمام، بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وصل لأكثر من 70 ألف عينة.

وأضافت إن المشروع يعمل في الفترتين، وتكون الصباحية منذ 8 صباحا حتى 4 مساء، والفترة المسائية منذ 4 مساء حتى 12 منتصف الليل، ووصل المعدل اليومي إلى نحو 65 ألف موعد، مشيرة إلى أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العينة بين 4 إلى 6 دقائق، فيما يتراوح وقت ظهور نتيجة العينة بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العينة، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص» تعمل 16 ساعة يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

وأوضحت صحة الشرقية أن الأشخاص، الذين لا يشكون من أعراض، عليهم أن يتقدموا بطلب الفحص عن طريق مركز «تأكد» إذ تم تخصيصه لمَنْ ليست لديهم أعراض، مشيرة إلى أن حصولهم على خدمة الفحص يتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي»، وأن مَنْ ظهرت لديه أعراض الفيروس عليه أن يتوجه إلى عيادات «تطمن».