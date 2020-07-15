شكرا لقرائتكم خبر عن 5600 مركب جاهزة لموسم الروبيان بالشرقية أول أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق في الأول من أغسطس المقبل، موسم الروبيان 2020م، الذي يستمر 6 أشهر متواصلة، فيما استعد صيادو الشرقية بنحو 5600 مركب مجهزة للإبحار، متوقعين موسما متميزا هذا العام.

وأوضح عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية رضا الفردان، أن 5600 مركب، بينها 1700 «لنش»، تترقب الموسم الذي يبدأ في الأول من أغسطس القادم، مشيرا إلى تأهب جميع الصيادين لانطلاق ساعة الصفر.

وأضاف إن الموسم يعاني نقصا كبيرا في العمالة، متوقعا توقف 200 «لنش» كبير نتيجة هذه الأزمة. وأوضح أنه سيتم توزيع العمال الموجودين على المراكب قدر الإمكان حتى لا يتوقف الكثير منها، ويتضرر الصيادون.

وبيَّن الفردان، أن بدء الموسم في الأول من أغسطس هو الأنسب لجميع الصيادين، مشيرا إلى أن تأخره يسبب خسارة كبيرة لهم، لأن الروبيان سيكون قد بدأ رحلة هجرته.

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وتابع «بوادر هذا الموسم جميلة ونعتقد أنه سيكون حافلا»، موضحا أن الموسم يستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، الذي يبدأ فيه الروبيان الهجرة للمناطق العميقة مع برودة الجو.

وأوضح الفردان، أن هذه الفترة تمثل «موسم الحصاد» لجميع البحارة بالمنطقة الشرقية، لافتا إلى أن موسم الروبيان بالبحر الأحمر في الغربية يختلف عن الشرقية.

وقال الصياد سعيد السالم إن الجميع يتأهب الآن لبدء الموسم والاستعداد له، مشيراً إلى أن المراكب القديمة تحتاج إلى نحو 10 آلاف ريال، بينما الجديدة تحتاج بين 25 ـ 30 ألف ريال، لتحويل رخصة الصيد من الأسماك إلى الروبيان.

وبيَّن أن الصيادين يبدأون في دهان المراكب، بعد ركنها على الساحل، ثم تبديل «الونش»، وهو الماكينة الرافعة للشباك، وتوفير الحبال بقيمة 2000 ريال وتجهيز آلة الصيد الرئيسية «الشباك»، بـ 5000 ريال، موضحا أن هذه الشباك تكفي لموسم واحد فقط. وتابع إن «باب الشباك»، بـ2000 ريال، مشيرا إلى تعبئة المراكب بالثلج حتى يتم تبريد ما يتم اصطياده.