شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «الفحص الموسع» ووحدة «كورونا» بتبوك والان نبدء بالتفاصيل
واستمع لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عن الخدمات التي يقدمها مركز الفحص الموسع «تأكد» من خلال عربة مجهزة ومخصصة لسحب المسحات الحلقية من المستفيد وهو في سيارته، ويعمل المركز على مدار أيام الأسبوع، وجرى تهيئته بجميع التجهيزات الطبية والقوى العاملة وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 شخص يوميا، ويستهدف تحفيز المواطنين والمقيمين الذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه تمت مخالطة شخص مصاب للمبادرة بإجراء الفحص بسهولة ويسر ودون تأخير بعد حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي» وذلك في إطار تطوير وسائل مكافحة انتشار العدوى.
كما استمع لشرح عن وحدة فحص كوفيد 19 التي استحدثت بمختبر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك وتهدف إلى سرعة إجراء فحوصات فيروس كورونا وتقليل الوقت المنتظر لحين ظهور النتائج بأقل من 24 ساعة وبطاقة 350 فحصا يوميا، على أن تزاد مستقبلا إلى 800 فحص يوميا.
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