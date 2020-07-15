شكرا لقرائتكم خبر عن 132 مصابا بـ «كورونا» يستفيدون من بلازما الدم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن البحث لا يزال يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الإنترنت، وعبر منصات التواصل الإلكترونية «تويتر» أو عن طريق الإيميل أو الهاتف الخاص بالدراسة، وتواصل مع الموقع التعريفي الرسمي للدراسة عدد كبير من المهتمين من داخل وخارج المملكة تجاوز 18000 زائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأكدت أن الدراسة ما زالت نتائجها أولية ولم تظهر أي مؤشرات لخطورة ذلك العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر 132 مصابا بـ «كورونا» يستفيدون من بلازما الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.