شكرا لقرائتكم خبر عن 132 مصابا بـ «كورونا» يستفيدون من بلازما الدم والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 132 مصابا بفيروس كورونا من العلاج باستخدام بلازما الدم للمتعافين من كورونا، ضمن دراسة بحثية شاركت بها مجموعة من الباحثين والمراكز البحثية في المملكة. وبينت وزارة الصحة أن الفريق البحثي يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق الدراسة في جميع مناطق المملكة وذلك لتهيئة المنشآت الصحية التي ترغب المشاركة والانضمام لهذا البحث.

وأوضحت أن البحث لا يزال يستقطب المتبرعين المتعافين من مرض كورونا عن طريق التسجيل مباشرة على الموقع الرسمي للدراسة على الإنترنت، وعبر منصات التواصل الإلكترونية «تويتر» أو عن طريق الإيميل أو الهاتف الخاص بالدراسة، وتواصل مع الموقع التعريفي الرسمي للدراسة عدد كبير من المهتمين من داخل وخارج المملكة تجاوز 18000 زائر خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأكدت أن الدراسة ما زالت نتائجها أولية ولم تظهر أي مؤشرات لخطورة ذلك العلاج.