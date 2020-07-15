شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الولاية المالية عن القُصر عند 18 عاما ّ َ والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى، على تعديل نظام المرافعات الشرعية، وتضمن القرار الموافقة على إضافة مادة على النظام «الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر»، وتنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن «الثامنة عشرة» ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن «الثامنة عشرة» عند وجود مقتضٍ لذلك.

تنظيم الكهرباء

وشدد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والخمسين من السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، أن على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات، وتفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات.

النهوض بالاستشارات

وأوضح مساعد رئيس المجلس د.يحيى الصمعان أن المجلس وافق على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، مشيرا إلى أن لجنة الاقتصاد والطاقة أوضحت أن مشروع النظام الذي يتكون من «27» مادة يأتي ليعزز النهوض بمهنة الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وحمايتها من خلال تنظيم يحقق السهولة والعدالة والموضوعية في منح التراخيص الخاصة بالمجالات ذات العلاقة.

أدوات الدين

ودعا المجلس هيئة السوق المالية إلى دراسة شاملة لسوق أدوات الدين توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قبل المنشآت وخاصة المتوسطة والصغيرة ومن ثم إيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار. والتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية من خلال: مراجعة الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع خصوصيتها، ورفع الوعي بأهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي.

صناعات ثنائية

وأقر المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440 /‏‏‏‏ 1441هـ، وصوت بالموافقة على قيام الهيئة بتركيز أولوية اهتماماتها على الصناعات الثنائية ذات الإنتاج والاستخدام المزدوج «العسكري/‏‏‏‏المدني» بالتنسيق مع القطاعات الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع العام والخاص المحلي والخارجي.

برامج تدريبية

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ووافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات، وتضمنت النظر في تمكين معهد الإدارة العامة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث لموظفي القطاع الحكومي، في مجالات المعهد التخصصية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، والتوسع في الاستعانة بأصحاب الخبرات المهنية العالية من السعوديين.

التبليغ الإلكتروني

وأقر المجلس عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية. وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد «11،3، 12، 13، 16، 4، 118» بإضافة «أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها».

المنافسة المالية

وناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440 /‏‏‏‏ 1441هـ. وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة.

تقنية المعلومات

وبحث المجلس تقريرا من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 /‏‏‏‏ 1441هـ. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في «الاستخدام العادل»، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية، وإلزام شركات الاتصالات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود، بزيادة التوطين.

الأمن السيبراني

وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطالب الأعضاء الهيئة بمراجعة جزئية الإشراف على الأمن السيبراني بالقطاع، وحث شركات البريد على توصيل الشحنات خلال فترة وجيزة ومحددة، وفرض غرامات على أي شركة تتأخر بإيصال شحنات العملاء وتسهيل عملية رفع الشكوى للهيئة.