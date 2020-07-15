شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام تتصدر مدن المملكة في التعافي من «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت الدمام قائمة مدن المملكة في حالات التعافي، مسجلة شفاء 864 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك من أصل 177.560 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، أمس، عن 2692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 237.803 حالات، و7718 حالة تعاف جديدة، و40 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2283 حالة وفاة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن أعداد حالات كورنا اليومية في العالم تضاعفت عن بدايته، محذرا من تداول معلومات عن انتهاء كورونا، لأن الفيروس لا يزال نشطا، لافتا إلى استمرار نشاط الجائحة عالميا وتضاعف أعداد الإصابات اليومية خلال الشهر الأخير.

وأضاف: المملكة تستخدم فحوصات دقيقة، ولا مجال للتشكيك في مراكز الفحص، متابعا: هناك انخفاض في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة. مضيفا إن «الفحوصات المخبرية في المملكة تجاوزت مليونين و300 ألف فحص».

وأشارت الصحة إلى تعافي 814 في خميس مشيط، و590 في حائل، و522 في القطيف، و509 في بريدة، و453 في الطائف، و349 في الخبر، و222 في مكة المكرمة، و208 في أبها، و198 في الرياض، و182 في عنيزة، و167 في الظهران، و140 في الجبيل و136 في الرس، و134 في صفوى، و128 في محايل، و121 في الهفوف.