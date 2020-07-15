شكرا لقرائتكم خبر عن مريض يعود للمشي بعد عملية ناجحة بـ «المواساة» والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالمدينة المنورة، عملية جراحية ناجحة لمريض كان يعاني من عدم قدرته على المشي بسبب وجود تآكل بالغضاريف الموجودة بين الفقرات الرابعة والخامسة القطنية والأولى العجزية أدى إلى ضيق بالقناة النخاعية وانضغاط للأم الجافية، وبعد العملية الجراحية الناجحة تمكن المريض من العودة للمشي مجددا.

وكان المريض قد أحضر إلى العيادة الخارجية في المستشفى وهو على كرسي متحرك يشكو من عدم القدرة على المشي أو الوقوف، وكذلك وجود تنميل مستمر بالطرف السفلي الأيسر، وعدم القدرة على التحكم في البول مع وجود إمساك مستمر، وبالفحص السريري تبين وجود تقوس بالعمود الفقري، مع صعوبة وآلام في حركة العمود الفقري، وضعف بالطرفين السفليين، ووجود أعراض انضغاط للنخاع الشوكي.

وبعد الفحوصات الطبية اللازمة، والرنين المغناطيسي للمريض، أجريت عملية جراحية لتوسيع القناة النخاعية وتسليك جذور الأعصاب واستئصال الغضاريف مع وضع دعامات بين الفقرات الرابعة والخامسة، والخامسة والأولى العجزية، وتثبيت للفقرات القطنية الرابعة والخامسة والأولى العجزية باستخدام مسامير جذعية وأعمدة. وبعد عدة أيام غادر المريض المستشفى بعد أن تحسنت حالته وأصبح يستطيع السير بمفرده وكذلك يستطيع قضاء حاجته دون أي مساعدة.

يذكر أن هذا النوع من العمليات الأكثر تقدما واعتمادا على التقنية الطبية الحديثة، يتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية في هذا المجال.