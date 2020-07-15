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2020-07-15 تغيب في الرياض قبل أيام فعثرت عليه الشرطة بحائل كان بالقرب من أحد المواقع التجارية في المدينة متابعات الخليج 365 - حائل Advertisements عثرت شرطة منطقة حائل على شخص ثلاثيني تغيب منذ الخميس الماضي. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن تغيب مواطن بالعقد الثالث من العمر، الذي تواری عن الأنظار صباح الخميس الموافق 18/ 11/ 1441 من مدينة الرياض، فقد عثر على الشخص بالقرب من أحد المواقع التجارية في مدينة حائل، حيث تم التحقق من المتغيب عن أهله وجاري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.



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