، "الأيارني" ساخرًا من تصريحات الحوثي بشأن مأرب: محاولة بائسة للتغطية على هزائمهم ،

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سخر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الثلاثاء، من تصريحات الإرهابي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو أبو علي الحاكم بخصوص الأوضاع بمحافظة مأرب.
وتفصيلاً، أوضح وزير الإعلام اليمني أن تصريحات المدعو أبو علي الحاكم بشأن مدينة مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم ميليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الأرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يُذكر على مدى خمس سنوات من العدوان الغاشم على مأرب.
وقال الأرياني : "اطمئن الجميع بأن مأرب بخير وعصية على العدوان الحوثي الذي فشل في تحقيق تقدم بفضل صمود وتضحيات الجيش اليمني, وقبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، وأن أقرب نقطة للميليشيا تبعد مائة كيلو متر عن المدينة في كل جبهات القتال وأربعين كيلو في جبهة صرواح، التي لم يحقق فيها تقدم منذ ٤ سنوات".
وثمّن دعم وإسناد تحالف دعم الشرعية في اليمن التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.
"الأيارني" ساخرًا من تصريحات الحوثي بشأن مأرب: محاولة بائسة للتغطية على هزائمهموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-15
سخر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الثلاثاء، من تصريحات الإرهابي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو أبو علي الحاكم بخصوص الأوضاع بمحافظة مأرب.
وتفصيلاً، أوضح وزير الإعلام اليمني أن تصريحات المدعو أبو علي الحاكم بشأن مدينة مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم ميليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الأرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يُذكر على مدى خمس سنوات من العدوان الغاشم على مأرب.
وقال الأرياني : "اطمئن الجميع بأن مأرب بخير وعصية على العدوان الحوثي الذي فشل في تحقيق تقدم بفضل صمود وتضحيات الجيش اليمني, وقبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، وأن أقرب نقطة للميليشيا تبعد مائة كيلو متر عن المدينة في كل جبهات القتال وأربعين كيلو في جبهة صرواح، التي لم يحقق فيها تقدم منذ ٤ سنوات".
وثمّن دعم وإسناد تحالف دعم الشرعية في اليمن التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
12:04 AM
قال إن إسناد "التحالف" كان العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني
سخر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الثلاثاء، من تصريحات الإرهابي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو أبو علي الحاكم بخصوص الأوضاع بمحافظة مأرب.
وتفصيلاً، أوضح وزير الإعلام اليمني أن تصريحات المدعو أبو علي الحاكم بشأن مدينة مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم ميليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الأرواح والعتاد دون تحقيق أي انتصار أو اختراق يُذكر على مدى خمس سنوات من العدوان الغاشم على مأرب.
وقال الأرياني : "اطمئن الجميع بأن مأرب بخير وعصية على العدوان الحوثي الذي فشل في تحقيق تقدم بفضل صمود وتضحيات الجيش اليمني, وقبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، وأن أقرب نقطة للميليشيا تبعد مائة كيلو متر عن المدينة في كل جبهات القتال وأربعين كيلو في جبهة صرواح، التي لم يحقق فيها تقدم منذ ٤ سنوات".
وثمّن دعم وإسناد تحالف دعم الشرعية في اليمن التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.
، "الأيارني" ساخرًا من تصريحات الحوثي بشأن مأرب: محاولة بائسة للتغطية على هزائمهم ،
المصدر : الخليج 365
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