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تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات "فيفا 20"؛ وذلك بعد تغلبها على لاعبة منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2، وتعادلها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1. وبذلك تقابل ممثلة الوطن غدًا لاعبة المنتخب الإماراتي في مواجهة حاسمة في الدور نصف النهائي.
وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد المزيني، للاعبة نجد فهد التهنئة بالتأهل، وتمنى لها التوفيق في مباراة نصف النهائي في البطولة، والحصول على اللقب، وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي الذي يعتبر إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الإلكترونية، وتمنى أن يسجَّل هذا اللقب باسم الوطن.
وأضاف بأن ما قدمته نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف السعودية في كل محفل عالمي تشارك به.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 01:37 AM
بعد تغلبها على لاعبة منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2سعودية تتأهل للدور نصف النهائي في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية
تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات "فيفا 20"؛ وذلك بعد تغلبها على لاعبة منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 9 مقابل 2، وتعادلها في مباراة الإياب بنتيجة 1- 1. وبذلك تقابل ممثلة الوطن غدًا لاعبة المنتخب الإماراتي في مواجهة حاسمة في الدور نصف النهائي.
وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور خالد المزيني، للاعبة نجد فهد التهنئة بالتأهل، وتمنى لها التوفيق في مباراة نصف النهائي في البطولة، والحصول على اللقب، وتشريف السعودية في هذا المحفل العالمي الذي يعتبر إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجامعية الإلكترونية، وتمنى أن يسجَّل هذا اللقب باسم الوطن.
وأضاف بأن ما قدمته نجد من مستويات مشرفة يؤكد حرص الاتحاد على تشريف السعودية في كل محفل عالمي تشارك به.
، سعودية تتأهل للدور نصف النهائي في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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