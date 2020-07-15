شكرا لمتابعة خبر عن حكم قضائي يعطى المرأة البالغة حق الاستقلال بالسكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المحامي عبد الرحمن اللاحم، عن إصدار حكم قضائي وصفه بـ " التاريخي " ،أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة.

وقال اللاحم: " الحمد لله اليوم صدر حكم تاريخي بشأن قضية تغيب، كان لنا الشرف في إدارتها ؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليست جريمة تستحق التعزير " .

وأضاف: " أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء، تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون. ".

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ومن جانبها علقت صاحبة القضية، معربة عن شكرها للمحامي عبد الرحمن اللاحم، قائلة: " بعد معاناة استمرت منذ 2017 استطعت اليوم أن انتزع حقي في حرية التنقل، التي كفلها لي الدستور السعودي " .