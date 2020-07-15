عودة #الواتساب للعمل بعد عطل مفاجئ .. التفاصيل

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عاد تطبيق الواتساب للعمل بعد تعرضه لعطل مفاجئ مساء اليوم الثلاثاء، فيما لم يتضح سببه بعد.

وبحسب مستخدمين، تعرض تطبيق واتساب للعطل في العديد من الدول، لكن لم تصدر الشركة أي توضيحات رسمية بشأن السبب.

