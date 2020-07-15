الأحوال المدنية: 3 وثائق لا تتطلب زيارة المقرات.. والتسلم عبر البريد

كشف الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنَّه يمكن إصدار عدد من الوثائق واستلامها البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة المقرات الرسمية.

وقال الحساب: «مع أبشر بإمكانك طلب إصدار عددٍ من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارتنا».

وجاءت الخدمات التي يقدمها البريد السعودي عبر منصة أبشر، كالآتي:

- خدمة تسجيل المواليد.

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- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

- خدمة إصدارة وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

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