وجّه نصيحة لسلامة قائد المركبة من حوله..

حذر «المرور السعودي» من خطورة استخدام المكابح بشكل مفاجئ دون ضرورة. وقال «المرور السعودي» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لسلامتك وسلامة من حولك؛ استخدام المكابح يكون عند الحاجة فقط». وشدد على أن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية، تستوجب الغرامة المالية من 300 ريال إلى 500 ريال.

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كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» لمستخدمي «المكابح» بصورة مفاجئة: غرامة 500 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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