هيئة الأرصاد: الأحساء الأعلى حرارة.. والباحة الأقل

الرياض ومكة والقصيم سجلت 44 درجة..
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المدن الأعلى والأقل في درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتصدرت الأحساء القائمة بتسجيل 47 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، ثم الدمام والقيصومة بـ 46درجة مئوية ثم رفحاء 45 درجة مئوية وسجلت الرياض ومكة والقصيم 44 درجة مئوية.
كما سجلت الباحة أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 27درجة مئوية، تليها خميس مشيط حيث سجلت 32 درجة مئوية.
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