مجلس الوزراء يعتمد 9 قرارات جديدة.. يتصدرها نقل الإشراف على سباقات الخيل لنادي الفروسية

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبين الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس أقر ما يلي:

أولاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين.

ثانياً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثالثاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الألبانية.

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.

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خامساً :

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا.

سادساً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

سابعاً :

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثامناً :

الموافقة على نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل المملكة في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.

تاسعاً :

الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي – الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 342 ) وتاريخ 18 / 8 / 1435هـ ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 90 ) وتاريخ 7 / 2 / 1440هـ - على النحو الموضح في القرار.