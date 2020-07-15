النظام يعزز المساعدة على العلاج..
قالت النيابة العامة، إنَّ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عزَّز أوجه المساعدة على العلاج من تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أوالمؤثرات العقلية، وأكدت النيابة العامة أنّها تضطلع بأدوار مهمة في هذا الشأن من خلال رعاية ضمانة عدم إقامة الدعوى الجزائية متى توافر الموجب النظامي لطلب المعالجة.
وأشارت عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى أنَّ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصَّ على أنه لا تقام الدعوى، بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه.
وذكرت النيابة العامة أنّه يشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية، إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: شرط يمنع إقامة الدعوى ضد «مدمن المخدرات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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