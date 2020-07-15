الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: رياح وأتربة وغبار على 7 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى رياح مثيرة للأتربة وغبار على 7 مناطق وسماء غائمة جزئيًا مع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة .

وكشفت «هيئة الأرصاد» في بيان، عبر موقعها الرسمي، عن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي.

وأوضحت أنَّ الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة على شرق وجنوب شرق المملكة والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. كما يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة .

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة ١5-40كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج .

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة ١5-٣٨ كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج .

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأربعاء